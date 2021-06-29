Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"
Ждут уже несколько месяцев: Россия "села в лужу" из-за поставок "Спутника V"
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Митинг Трампа "Спасем Америку" имел скрытые цели: эксперт объяснил, какие именно
Митинг Трампа "Спасем Америку" имел скрытые цели: эксперт объяснил, какие именно
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко

Отец российской певицы Алсу захватил себе часть пляжа под Севастополем: люди возмущены (видео)

Отец российской певицы Алсу захватил себе часть пляжа под Севастополем: люди возмущены (видео)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Российский нефтяной магнат Ралиф Сафин, который является отцом певицы Алсу, захватил себе часть общественного пляжа в оккупированном Крыму неподалеку от Севастополя.  

Видеозапись с жалобами местных жителей обнародовал пользователь Твиттер под никнеймом Vitauskas. 

"Орловка. Вот здесь заканчивается пляж "Нахимовец", а здесь начинается беззаконие", - говорит автор видео, показывая железную ограду. 

Он подтвердил, что часть пляжа принадлежит Сафину. 

"Все требования закона разбиваются о его деньги. На пляже никого. Он сюда и не приезжает, но пройти никак нельзя", - говорит автор видео. 

Как сообщает kp.ua, Сафин в Орловке построил поместье с пятью коттеджами, манежем, теннисными кортами и другими "мелочами", вроде бани, бассейна, небольшой концертной площадкой и причалом для яхт. 

Для своей дочери он построил отдельный дом, возле которого расположилась звукозаписывающая студия и мечеть. 

Также он подарил ей яхту за миллион долларов. 

Как сообщалось ранее, Крым в конце июня затопило дождями. Вследствие обильных осадков Ялту дважды затопило. Досталось и другим мелким городам и поселкам, но местные "власти" об этом предпочитают не говорить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 379

Все по теме:

Крым, Севастополь, Алсу, Ралиф Сафин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Коля, ты че, больной?&quot;: Тищенко напал на своего коллегу в Раде (видео)
"Коля, ты че, больной?": Тищенко напал на своего коллегу в Раде (видео)
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Сварилась заживо: в речке на Киевщине массово погибла рыба (фото)
Сварилась заживо: в речке на Киевщине массово погибла рыба (фото)
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь