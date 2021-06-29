Отец российской певицы Алсу захватил себе часть пляжа под Севастополем: люди возмущены (видео)

Российский нефтяной магнат Ралиф Сафин, который является отцом певицы Алсу, захватил себе часть общественного пляжа в оккупированном Крыму неподалеку от Севастополя.
Видеозапись с жалобами местных жителей обнародовал пользователь Твиттер под никнеймом Vitauskas.
"Орловка. Вот здесь заканчивается пляж "Нахимовец", а здесь начинается беззаконие", - говорит автор видео, показывая железную ограду.
Он подтвердил, что часть пляжа принадлежит Сафину.
"Все требования закона разбиваются о его деньги. На пляже никого. Он сюда и не приезжает, но пройти никак нельзя", - говорит автор видео.
Никогда такого не было и вот опять!
В оккупированном Крыму местная вата жалуется на всё новые и новые заборы, ограничивающие свободный доступ к пляжам.
Так в Орловке под Севастополем счастливым обладателем собственного куска пляжа за счет крымчан стал отец российской певицы Алсу pic.twitter.com/iz0CurRZef
— Մιtαuskαs(@A_Vit_) June 29, 2021
Как сообщает kp.ua, Сафин в Орловке построил поместье с пятью коттеджами, манежем, теннисными кортами и другими "мелочами", вроде бани, бассейна, небольшой концертной площадкой и причалом для яхт.
Для своей дочери он построил отдельный дом, возле которого расположилась звукозаписывающая студия и мечеть.
Также он подарил ей яхту за миллион долларов.
Как сообщалось ранее, Крым в конце июня затопило дождями. Вследствие обильных осадков Ялту дважды затопило. Досталось и другим мелким городам и поселкам, но местные "власти" об этом предпочитают не говорить.