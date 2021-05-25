Крим на межі катастрофи: Що відбувається на півострові через 7 років після анексії

У Криму назріває екологічна катастрофа через брак води. Місцеві джерела не забезпечують потреби жителів півострова. Про воду для сільського господарства мова вже навіть не йде. Супутні соціальні труднощі погіршують ситуацію.

Аналіз ситуації в своїй статті "Катастрофічна ціна анексії Криму в людському і економічному вимірі" надає Aljazeera. Пропонуємо вам її повний переклад.

Жителі півострова кажуть, що соціальне забезпечення знаходиться на низькому рівні, вода забруднена, а ціни постійно ростуть.

Лариса Васильєва стверджує, що в результаті анексії Криму загинув її брат.

Ні, Ігор Васильєв загинув не під час "від'єднання" Чорноморського півострова від України в 2014 році.

У свої 67 років він був занадто старий, щоб боротися з проросійськими сепаратистами на південному сході України, які були настільки натхненні "поверненням Криму на батьківщину", що підняли зброю проти центрального уряду.

Протягом багатьох років Васильєв боровся з хронічним захворюванням серця.

До того, як Кремль направив мільярди доларів на відновлення інфраструктури Криму і "оптимізував" галузь охорони здоров'я за рахунок скорочення витрат, в його сільському окрузі за Уральськими горами, поблизу Челябінська, було чотири машини швидкої допомоги, і одна завжди приходила йому на допомогу.

Але 13 листопада 2015 року, за словами його сестри, запізнилася єдина, що залишилася, "швидка допомога".

"Вона ... прибула через три з половиною години. Щоб видати свідоцтво про смерть", - сказала 71-річна Лариса Васильєва, яка побоялася сказати, як називається їхнє село.

Анексія Криму різко підвищила рейтинг схвалення президента Володимира Путіна до 88 відсотків.

Піщані пляжі, кипарисові гаї і вина Чорноморського півострова декому здаються раєм для відпочинку, враховуючи, що велика частина узбережжя Росії виходить на Північний Льодовитий океан і Північну частину Тихого океану.

Але якщо подивитися на Крим через сім років після анексії через призму фінансової аналітики, то півострів, який не має сухопутного кордону з Росією, здається зовсім іншим.

Це піррова перемога, яка завдала руйнівний шкоди, викликавши західні санкції. Економічне зростання Росії сповільнилося, що помітно вплинуло на рівень життя звичайного росіянина, і навіть в колись відомій космічної галузі криза посилилася.

Кремль витратив десятки мільярдів доларів на інфраструктурні проекти в Криму, такі як 19-кілометровий міст вартістю 3,7 мільярда доларів, що з’єднує півострів з Росією.

Він (Кремль - Авт.) щедро виділив кошти на нові автомагістралі та лікарні, електростанції, лінії електропередачи і субсидії для швидко зростаючого населення Криму, чисельність якого перевищує 2,5 мільйона осіб.

Західні санкції, введені відносно Москви після анексії, обійшлися російським корпораціям більш ніж в 100 мільярдів доларів, або близько 4,2 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії, згідно з дослідженням Деніела Ана і Родні Людема, колишніх провідних економістів Держдепартаменту США.

Зусилля Путіна щодо захисту корпорацій, більшість з яких контролюються його колишніми колегами і сусідами, обходяться дорого і збільшують загальну суму збитків до 8 відсотків ВВП, йдеться в дослідженні, опублікованому в листопаді в "Європейському економічному огляді".

"На вісім відсотків просто так очі не закриєш. Це велика сума", - сказав Ан репортерам в грудні.

Однак інші аналітики оскаржують цю цифру.

"Прямі збитки незначні", - заявив журналістам Al Jazeera український аналітик Олексій Кущ. За його словами, санкції привели до втрати всього одного відсотка ВВП Росії.

Однак, він заявляє, двостороння торгівля Росії з Україною впала з пікового значення майже в 50 мільярдів доларів у 2011 році, а щорічні збитки становлять не менше 20 мільярдів доларів.

Україна, друга за кількістю населення колишня радянська республіка, була основним торговим партнером Росії і джерелом трудових мігрантів, продуктів харчування, сталі й високотехнологічних товарів.

Десятки українських заводів і науково-дослідних підприємств, які працювали на російський військово-промисловий комплекс і космічну промисловість, в одну мить розірвали відносини, піднявши вартість нової зброї і космічних кораблів.

Але західні санкції у зв'язку з анексією, в тому числі заборона на експорт передових технологій, нанесли шкоду і без того проблемній космічної галузі Росії, сказав експерт.

"Вони серйозно уповільнили розвиток космічної програми Росії", - розповів виданню Al Jazeera Павло Лузін, російський аналітик "Jamestown Foundation", аналітичного центру в Вашингтоні, округ Колумбія.

Яловичина з-за моря

Багато людей в Криму підтримали анексію через обіцянки Москви підвищити зарплати і пенсії, поліпшити дороги і стимулювати туризм.

Але в наші дні стрімке зростання цін, корупція і зростаючий тиск на будь-яку форму інакомислення змушують їх задуматися, чому вони проголосували за "приєднання" до Росії на "референдумі" в березні 2014 року, який не був визнаний ані Україною, ані на міжнародному рівні.

"Щоб люди не хвилювалися, [Москва] повинна витрачати колосальні суми на вирішення їхніх проблем", - сказав в інтерв'ю Al Jazeera Микола Порицький, колишній міністр житлово-комунального господарства Криму.

Життя під Росією ускладнилося.

Господар м'ясного магазину, який живе за межами Сімферополя, адміністративної столиці Криму, сказав, що після анексії українські м'ясні продукти стали недоступні, і йому знадобилось кілька місяців, щоб знайти надійного постачальника на півдні Росії.

Після першої покупки постачальник намагався продати йому неякісну заморожену яловичину.

"Він сказав: "Ви живете далеко і не зможете повернути все назад, а я повинен годувати свою сім'ю", - поскаржився Al Jazeera підприємець, який вирішив не називати свого імені.

Тепер він відкриває свій магазин тільки раз на тиждень, щоб продавати курятину, бо попит на неї невисокий.

Тих, хто живе в Криму, очікує ще одна катастрофа, що наближається.

Крим в основному відомий своїм південним узбережжям, субтропічною, ідеальною для відпочинку смужкою зеленої землі, заповненої готелями, курортами і колишніми резиденціями вищих комуністичних лідерів і російських царів.

Однак більша частина півострова - це посушливі степи і гори.

Побудований радянською владою Північно-Кримський канал забезпечував 85% потреб півострова водою з могутньої річки Дніпро, що дозволяло поливати сільськогосподарські землі і сприяло зростанню населення.

Україна закрила канал в 2014 році, що викликало кризу в сільському господарстві в Криму і змусило владу обмежувати водопостачання в міських центрах.

В наші дні жителі Сімферополя, другого за величиною міста на Кримському півострові, отримують воду протягом трьох годин в робочі дні і п'яти годин у вихідні. В цей час жителі багатоквартирних будинків поспішають наповнювати свої ванни.

Вода, що відкачується з майже виснажених водойм і забруднених колодязів, іноді буває брудною.

"Я одного разу наповнив ванну, і вода була кольору бренді", - повідав журналістам Едем Куртвеліев, лікар, що проживає в дев'ятиповерховому житловому будинку на півдні Сімферополя.

Де-факто влада оголосила про багатомільйонні проекти з відкачування води з водоносних горизонтів, але визнають, що єдиним довгостроковим рішенням водної кризи є будівництво вартісних опріснювальних заводів.

"Опріснення - єдиний вихід", - заявив в грудні агентству РІА Новини проросійський глава Криму Сергій Аксьонов.

Чотири місяці по тому він порівняв відмову України відкрити канал з "державним тероризмом" і "геноцидом".