В Крыму рассказали, как Россия вытесняет украинский язык, заменяя его "родным" русским

Оккупанты в Крыму перешли в наступление на украинский и крымскотатарский языки.

Крымчане, которые натерпелись от российских туристов, снова оказались под давлением оккупационных властей полуострова. С началом учебного года это коснулось детей.

Об этом сообщает собеседник "Телеграфа" в Крыму.

Он рассказал, что в новом учебном году родителей учеников заставляют писать заявление на изучение или отказ от дополнительных занятий по родному языку и литературе. Вот только под "родным" можно подразумевать только русский. Крымскотатарский и украинский не преподают — так ответил классный руководитель на желание изучать государственный язык Украины.

Особенностью заявления является то, что его не заполняют в готовой форме, необходимо писать от руки по образцу.

"Есть образец заявления, который всем ученикам классный руководитель сбросил на Вайбер, и который можно было бы распечатать и подписать, но нет, надо по образцу, написать от руки. Вероятно, чтобы создать видимость, что сами, собственноручно пожелали, никто вас не заставлял", — отметил источник.

В итоге собеседник "Телеграфа" отказался от такой инициативы.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму прошла волна задержаний крымских татар.