Укр

В Крыму продолжаются аресты крымских татар

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Крымскотатарский флаг Новость обновлена 08 сентября 2021, 12:27
Крымскотатарский флаг

На полуострове усиливается давление на представителей крымскотатарского народа.

В оккупированном Крыму продолжаются задержание представителей татарского населения. Несколько дней назад задержали замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. Восьмого сентября в неизвестном направлении вывезли Эльдара Менсеитова. Это произошло после неких следственных действий.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он рассказал, что ЧП произошло в пгт Молодежное Симферопольского района Крыма. Менсеитов ранее в июне давал показания городском суде Армянска, что в Крыму, на заочном процессе против бывшего главы Меджлиса и лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева. Он выступал свидетелем защиты.

В марте к Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову и Андрею Сенченко оккупанты Крыма предъявили иски по водной блокаде полуострова.

Ранее "Телеграф" писал, что Наримана Джеляла коллаборационный суд отправил под арест до четвертого ноября. По мнению президента Украины Владимира Зеленского это является следствием начала работы "Крымской платформы".

Украинский финансист Сергей Фурса
Интервью
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться
Дата публикации
Категория
Экс-нардеп Геннадий Москаль
Подготовка к зиме провалена, как и вакцинация. Недовольство скоро выплеснется на улицы, - Геннадий Москаль
Дата публикации
Категория
Здание Рейхстага: согласно информации "Spiegel" несколько членов ХДС пытались взыскать долги немецкой компании в Украине.
Скандал в Германии: партия Меркель лоббировала интересы сомнительной компании и выбивала долги у Украины
Дата публикации
Категория
Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро, где может встретиться с Россией
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
С понедельника в Украине вновь введут ограничения из-за COVID-19 — Ляшко