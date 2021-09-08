В Крыму продолжаются аресты крымских татар

На полуострове усиливается давление на представителей крымскотатарского народа.

В оккупированном Крыму продолжаются задержание представителей татарского населения. Несколько дней назад задержали замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. Восьмого сентября в неизвестном направлении вывезли Эльдара Менсеитова. Это произошло после неких следственных действий.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он рассказал, что ЧП произошло в пгт Молодежное Симферопольского района Крыма. Менсеитов ранее в июне давал показания городском суде Армянска, что в Крыму, на заочном процессе против бывшего главы Меджлиса и лидера национального движения крымских татар Мустафы Джемилева. Он выступал свидетелем защиты.

В марте к Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову и Андрею Сенченко оккупанты Крыма предъявили иски по водной блокаде полуострова.

Ранее "Телеграф" писал, что Наримана Джеляла коллаборационный суд отправил под арест до четвертого ноября. По мнению президента Украины Владимира Зеленского это является следствием начала работы "Крымской платформы".