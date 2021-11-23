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"Тут перемогли архітектори": мережу вразили знімки покинутого курорту в Криму

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Монолітний каркас будівлі вражає
Монолітний каркас будівлі вражає

У будівництві брали участь югославські та італійські архітектори

В анексованому Криму російські окупанти збираються побудувати нове місто, при цьому не звертаючи уваги на об’єкти архітектури, що вже є. Як, наприклад, так і бетонна недобудова, яка залишилася занедбаною, хоча мала стати частиною популярного курорту в Гаспрі.

Знімками будівлі у Instagram поділилася відома фотограф Лана Сатор.

За її словами, ці монолітні блоки — один із "заморожених" у будівництві корпусів курорту "Україна" (в окупації зветься "Батьківщина"). Незважаючи на те, що загалом місце відпочинку функціонує, є на його території й подібні "заброшки".

Вид на будинок з висоти пташиного польоту
Вид на будинок з висоти пташиного польоту

Лана Сатор говорить, що ця споруда є класичним прикладом радянського курортного будівництва з 80-х.

"Корпус чудово вписаний у рельєф — з дороги вище по схилу, та й з інших точок селища, його зовсім не видно, — але не спирається на схил, а знаходиться дещо осторонь від нього", — зазначила фотограф.

Також жінка згадала, що руку до будівництва корпусу "України" могли додати югославські та навіть італійські архітектури. Це підтверджує чимало нестандартних рішень, як, наприклад, нависаючі напівкруглі виступи балконів, які так і "не сталися".

Балкони, які ніколи такими не стануть
Балкони, які ніколи такими не стануть

До слова, назву "Україна" курорт мав з 1950-х років і аж до окупації півострова Росією у 2014-у.

Місце розташування недобудови
Місце розташування недобудови

Багато користувачів мережі висловили своє захоплення місцевою природою і тим, яку неї вписався бетонний корпус будівлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає справжній "людинник" — недобудований санаторій "Лазурний берег" під Алуштою.

Теги:
#Будівництво #Крим #Курорт #СРСР
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