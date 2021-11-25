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Через роки "розпилу": як виглядає тролейбусне депо Антрациту на восьмому році окупації (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Деякий транспорт сильно постраждав під час обстрілів бойовиків Новина оновлена 25 листопада 2021, 08:35
Деякий транспорт сильно постраждав під час обстрілів бойовиків

Російська окупація для громадського транспорту Антрациту має серйозні наслідки

В окупованому російськими бойовиками Антрациті Луганської області відсутня тролейбусна мережа. Із 2018 року місто обходиться без цього виду громадського транспорту. Зі схожою проблемою стикнувся Іловайськ, де бойовики занедбали місцеву залізницю.

Фото того, як зараз виглядає місцеве тролейбусне управління Антрациту, поділилися у російських соцмережах місцеві жителі.

Табличка із символікою СРСР
Табличка із символікою СРСР
На територію управління пройти дуже просто
На територію управління пройти дуже просто

Наразі в Антрациті не їздять тролейбуси. Одне з депо пройшло перекваліфікацію, через що у ньому техогляди відбуваються для звичайних маршруток. Уся контактна мережа для тролейбусного сполучення у місті демонтована з приходом російських окупантів. Повідомляється, що останній рейс тролейбуса в Антрациті було здійснено у 2018 році.

Деякі тролейбуси заховані у гаражах
Деякі тролейбуси заховані у гаражах

Знімки із місцевого тролейбусного управління говорять самі за себе. Проржавілі корпуси машин, розбиті пострілами вікна, занедбані депо — так "русскій мір" вплинув на один із великих населених пунктів Луганщини.

Вид у транспорту не надто комфортний
Вид у транспорту не надто комфортний
Багато вікон пошкоджено пострілами
Багато вікон пошкоджено пострілами

Спочатку Антрацит можна було вважати досить перспективним для розвитку тролейбусного транспорту містом. Ще у 90-х тут було лише два маршрути, проте кілька десятків тролейбусів, які справно возили пасажирів.

Після невеликого занепаду в 2000-х Антрацит отримав три новенькі тролейбуси "ЛАЗ". Це підтримало транспортну систему "на плаву" аж до окупації.

Сумне видовище
Сумне видовище
Так тролейбус виглядає всередині
Так тролейбус виглядає всередині

У мережі вже яскраво відреагували на таку новину. Блогер Денис Казанський, наприклад, іронічно зазначив, що Росія змогла звільнити луганське місто від такого "пережитку", як тролейбусне сполучення. Реакція інших користувачів не менш цікава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає одна із розкішних недобудов у невеликому курортному містечку Криму.

Теги:
#Луганська область #Донбас #Антрацит #Тролейбус #ОРДЛО
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