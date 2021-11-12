Іржа та розруха: як виглядає великий залізничний вузол Донбасу через 7 років окупації

Користувачів соцмереж обурило побачене на фото

Через 7 років російської окупації один із найбільших залізничних вузлів Донбасу в Іловайську став зовсім покинутим.

Свіжими фотографіями звідти на своїй сторінці у Twitter поділився блогер Олександр Коваленко (відомий як "Злий Одесит").

На фото видно, що потяги вже тривалий час ніхто не доглядав. Багато хто з них уже вкрилися іржею, а залізниця поросла травою і почала руйнуватися.

Залізниця поросла травою

Потяги вкрилися іржею

Рейки руйнуються

Користувачі у коментарях до посту зазначають, що подібна ситуація відбувається не лише в Іловайську, а й на всій території окупованого Донбасу.

У соцмережах порівнюють покинуті потяги з картиною з фільму жахів

Рух поїздів через станцію Іловайськ значно обмежили після серпня 2014 року на тлі військової агресії з боку Росії проти України. Після того, як Україна втратила контроль над частиною територій Донецької та Луганської областей, маршрути багатьох поїздів було змінено.

Зазначимо, до 2014 року через станцію Іловайськ курсували кілька поїздів далекого сполучення, а також вантажні поїзди у напрямку Криму, Донбасу, центральних регіонів нашої країни та Молдови. Потяги далекого сполучення проходили на цій станції митний контроль.

Нагадаємо, відомий спортивний коментатор В’ячеслав Шарафутдінов розповів, що зараз відбувається зі стадіоном "Донбас-Арена", що знаходиться в окупованому Донецьку.