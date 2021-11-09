Відомий коментатор Шарафудтінов розповів, що зараз із "Донбас-Ареною" у Донецьку

На стадіоні давно не проводилось офіційних матчів.

Відомий у минулому коментатор В’ячеслав Шарафутдінов в інтерв’ю FanDay розповів, як наразі виглядає стадіон "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку.

"Я там давно не був. У мене серце зупиняється, коли проходжу повз. Ходили з Дегтярьовим торік восени, сфотографувалися на згадку. Все це вже не те: травку не стрижуть, водичку не чистять, заходи ніякі не проводять. Все це заросло. Зрозуміло, що стадіон зараз перебуває не в робочому стані.

Пам’ятаю, як раніше, о 17:00 закінчувався робочий день, відчинялися всі ворота та звідти вивалювалося багато людей. Нині цього немає. Звідки гроші будуть утримувати таку арену?", — заявив Шарафутдінов.

Також, за словами коментатора, наразі там ніхто не грає. Місцеві команди в іграх чемпіонату так званої ДНР грають на стадіоні іншого донецького клубу – "Олімпіка" або місцевого "Металурга".

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук хотів відправити своїх дітей до школи для розумово відсталих.