Тимощук хотів відправити своїх дітей до школи для розумово-відсталих на зло колишній дружині

Екс-дружина футболіста розповіла про ставлення колишнього чоловіка до дочок.

Надія Навроцька, колишня дружина екс-півзахисника збірної України Анатолія Тимощука, розповіла про ставлення рекордсмена національної команди до дочок.

Про це Надія розповів в інтерв’ю fanday.net.

Навроцька повідомила, що її дочки народилися по 600 грамів ваги, і чотири з половиною місяці вони провели у лікарні, а Ноа до 2,5 років жила з кисневим балоном. Дівчатка видужали, але мати не поспішала віддавати їх до школи у 6 років. Цим під час шлюборозлучного процесу скористався Тимощук, який хотів визнати своїх дітей розумово відсталими й навіть став ініціатором судової експертизи, яка показала айк’ю 60-70 у дітей. Надія зробила паралельні тести для дітей у Мюнхені, які показали, що у її дітей айкью вище за норму.

"Якщо у вас діти ледь вижили, довго перебували в реанімації, то зрозуміло, що їм потрібно більше часу, вони йдуть роком пізніше до школи. А Тимощук цим скористався, сидить і каже, що їх треба віддати до школи розумово відсталих. Це просто жесть!" — Заявила Навроцька.

Також Надія повідомила, що Тимощук не бачив дочок три роки, перестав їх вітати зі святами та дарувати подарунки на день народження.

"До дітей у нього не було претензій. Якось діти запитали його, чому він не вітає їх з днем народження, а він відповів, що вони його теж забули привітати. Якась така маячня була кілька років тому", — зазначила Надія.

Нагадаємо, шлюборозлучний процес між Анатолієм та Надією йде з 2014 року. Зараз Навроцька разом із двома доньками живе у Німеччині, а Тимощук проживає в Росії, де працює помічником тренера у "Зеніті".

Навроцька також розповіла, що Тимощук контрабандою вивіз з України колекцію ікон.