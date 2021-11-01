Тимощука звинуватили у контрабанді в особливо великих розмірах

Колишня дружина футболіста розповіла, куди поділася дорога колекція ікон.

Надія Навроцька, екс-дружина колишнього футболіста збірної України Анатолія Тимощука, розповіла про те, куди поділася колекція українських ікон, що належить колишньому капітанові національної команди.

За словами Навроцької, Тимощук їх вивіз контрабандою до Росії, а ціна колекції становить близько 10 млн євро (близько 304 млн гривень). Надія також розповіла, що Анатолій провернув цю операцію користуючись зв’язками та грошима, хоча такі цінності не можна було вивозити з України.

"Контрабандою в особливо великому розмірі (близько 10 млн євро) Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його квартири на Крестівському острові". Тимощук завіз це, здавалося б, українське надбання в Росію, це були наші ікони, але, по суті, не можна вивозити такі цінності з України, але Тимощуку можна – чому ні?, В Україні, якщо є "бабки" та "рішали" за спиною, то можна все — і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила та закони лише для простих людей", — розповіла Навроцька.

Шлюбно-розвідний процес в Анатолія та Надії розпочався у 2014 році, а суперечки ідуть досі. У колишнього рекордсмена збірної України за кількістю матчів (144 гри) від першого шлюбу залишилися дві дочки, які разом із матір’ю нині мешкають у Німеччині. Тимощук зараз працює асистентом тренера у російському "Зеніті".

Раніше колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до гравців, які виступають у Росії, а також торкнувся теми Анатолія Тимощука.