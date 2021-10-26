Федецький закликав до совісті українських футболістів, які грають у Росії (відео)

Колишній футболіст не розуміє рішення деяких своїх співвітчизників.

Екс-футболіст Артем Федецький розкритикував українських футболістів, які виступають у РФ після 2014 року.

Своїми думками з цього приводу екс-захисник збірної України поділився на YouTube-каналі "Пряма червона".

За словами футболіста, він не розуміє, як наші співвітчизники грають у Росії після окупації Криму та війни на Донбасі, хоча сам міг опинитися там до 2014 року (московський "Спартак" пропонував за гравця 7-8 млн євро). Федецький закликав цих гравців приїхати до зони АТО (зараз ООС), щоб поговорити з українськими воїнами. Після цього, на думку Артема, совість не дозволила б українським гравцям виступати в чемпіонаті РФ.

"Коли я поїздив в АТО не один раз, до хлопців на передову. Коли ми з ними сиділи, вечеряли. Мені хотілося б, щоб ті хлопці приїхали і подивилися. Чи дозволила б їм потім совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: "Ну вибачте, футбол поза політикою?"

Додамо, що Артем коментував позицію Анатолія Тимощука (тренер у "Зеніті"), Ярослава Ракицького (захисник "Зеніту") та Івана Ордеця (захисник "Динамо" Москва).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ордець забив гол у московському дербі.