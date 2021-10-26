Укр

Федецкий воззвал к совести украинских футболистов, играющих в России (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
54
Артем Федецкий дал откровенное интервью Новость обновлена 26 октября 2021, 12:26
Артем Федецкий дал откровенное интервью

Бывший футболист не понимает решениях некоторых своих соотечественников.

Завершивший карьеру футболиста Артем Федецкий раскритиковал украинских футболистов выступающих в РФ после 2014 года.

Своими мыслями по этому поводу экс-защитник сборной Украины поделился на YouTube-канале "Пряма червона".

По словам футболиста, он не понимает, как наши соотечественники играют в России после оккупации Крыма и войны на Донбассе, хотя сам мог оказаться там до 2014 года (московский "Спартак" предлагал за игрока 7-8 млн евро). Федецкий призвал данных игроков приехать в зону АТО (сейчас ООС), чтобы побеседовать с украинскими воинами. После этого, по мнению Артема, совесть бы не позволила украинским игрокам выступать в чемпионате РФ.

"Когда я поездил в АТО не один раз, до ребят на передовую. Когда мы с ними сидели, ужинали. Мне хотелось бы, чтобы те ребята приехали и посмотрели. Позволила ли им потом бы совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Ну извините, футбол вне политики?"

Добавим, что Артем комментировал позицию Анатолия Тимощука (тренер в "Зените"), Ярослава Ракицкого (защитник "Зенита") и Ивана Ордеца (защитник "Динамо" Москва). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ордец забил гол в московском дерби.

Теги:
#Футбол #Артем Федецкий
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании"
Политика
В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Глава фракции "Слуга народа" убежден, что слова Данилова "не имеют компании"
В "Слуге народа" высказались об идее Данилова по усилению полномочий Зеленского
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине
Коронавирус за день убил 734 украинца – это абсолютный антирекорд
Дата публикации
Категория
Юлия Привалова
"Так ничего и не поняла": невестка Кернеса обвиняет в бойкоте Yaro всех, но не себя
Дата публикации
Категория
За год после "референдума" больших подвижек в вопросах Зеленского нет
Годовщина "референдума от Зеленского": как "слуги" воплощают народные чаяния и свои обещания
Дата публикации
Категория
За газ заплатим еще дороже
Украинцам снова хотят поднять цену на газ - какие цифры увидим в платежках