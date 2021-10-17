Український футболіст забив гол московському "Спартаку" (відео)

У чемпіонаті Росії досі виступають українці.

У суботу, 16 жовтня, в чемпіонаті Росії з футболу було зіграно московське дербі "Спартак" — "Динамо". Рахунок у цій зустрічі відкрив український захисник "гостей" Іван Ордець.

На 19-й хвилині поєдинку Іван забив перший гол у поєдинку, переправивши м’яч головою у сітку воріт суперників після подачі з кутового. "Спартак", пропустивши ще на початку другого тайму від Тюкавіна, зумів відігратися зусиллями Джикії і Жиго. В результаті дербі Москви завершилося з рахунком 2:2.

Відео голу Ордеця в матчі "Спартак" — "Динамо":

Додамо, що відсвяткував гол Ордець з колишнім українським футболістом Андрієм Вороніним, який зараз займає в московському клубі посаду асистента головного тренера. До слова, Воронін виступав за "Біло-синіх" з 2010 по 2014 роки, забивши 22 голи в 80 матчах за команду.

Матч також запам’ятався масовою бійкою:

Що стосується Ордеця, то український центральний захисник опинився в московському "Динамо", перейшовши сюди з "Шахтаря" у липні 2019 року на правах вільного агента.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українець Віктор Коваленко забив дебютний гол за "Спецію", принісши своїй команді важливу перемогу в боротьбі за виживання в Серії А.