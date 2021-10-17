Украинский футболист забил гол московскому "Спартаку" (видео)

В чемпионате России до сих пор выступают украинцы.

В субботу, 16 октября, в чемпионате России по футболу было сыграно московское дерби "Спартак" — "Динамо". Счет в этой встрече открыл украинский защитник "гостей" Иван Ордец.

На 19-й минуте поединка Иван забил первый гол в поединке, переправив мяч головой в сетку ворот соперников после подачи с углового. "Спартак", пропустив еще в начале второго тайма от Тюкавина, сумел отыграться усилиями Джикии и Жиго. В итоге дерби Москвы завершилось со счетом 2:2.

Видео гола Ордеца в матче "Спартак" - "Динамо":

Добавим, что отпраздновал гол Ордец с бывшим украинским футболистом Андреем Ворониным, который сейчас занимает в московском клубе должность ассистента главного тренера. К слову, Воронин выступал за "Бело-синих" с 2010 по 2014 годы, забив 22 гола в 80 матчах за "Динамо".

Матч также запомнился массовой дракой:

Что касается Ордеца, то украинский центральный защитник оказался в московском "Динамо", перейдя сюда из "Шахтера" в июле 2019 года на правах свободного агента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Виктор Коваленко забил дебютный гол за "Специю", принеся своей команде важнейшую победу в борьбе за выживание в Серии А.