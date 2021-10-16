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Коваленко нарешті розрядив свою гармату в Серії А (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Віктор Коваленко Новина оновлена 16 жовтня 2021, 18:21
Віктор Коваленко

Український півзахисник довгий час не міг відзначитися в Італії.

У суботу, 16 жовтня, відбулася битва аутсайдерів чемпіонату Італії 2021/22 "Спеція" — "Салернітана". Зустріч пройшла на стадіоні "Альберто Пікко" в Спеції, а її результат вирішив український півзахисник господарів Віктор Коваленко.

Українець провів повний матч в складі "Спеції" і допоміг своїй команді здобути три очки. За рахунку 0:1 на користь гостей хавбек віддав гольову передачу на Давида Стрелеца, а під завісу зустрічі український футболіст забив сам, та ще й як! 25-річний Віктор прийняв м’яч поблизу чужого штрафного, а другим дотиком розрядив свою гармату і забив переможний гол — з таким пострілом кіпер гостей впоратися не міг.

Відео голу Коваленка в матчі:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Ця перемога дозволила "Спеції" (7 очок) піднятися на 15-е місце в турнірній таблиці Серії А, "Салернітана" (4 очки) — 19-а. У наступному турі клуб українця проведе виїзну зустріч з "Сампдорією" (22.10.2021).

Нагадаємо, Коваленко перейшов з "Аталанти" в "Спецію" на правах оренди. Дана угода діє до 30 червня 2022 року. До слова, українець вперше зробив гольову дію в Серії А після свого переходу в Бергамо з "Шахтаря" у лютому 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Руслан Маліновський забив гол-шедевр у ворота чемпіона Італії.

Теги:
#Футбол #Серія А #Віктор Коваленко
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