Укр

Коваленко наконец-то разрядил свою пушку в Серии А (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Виктор Коваленко Новость обновлена 16 октября 2021, 18:21
Виктор Коваленко

Украинский полузащитник долгое время не мог отличиться в Италии.

В субботу, 16 октября, состоялась битва аутсайдеров чемпионата Италии 2021/22 "Специя" — "Салернитана". Встреча прошла на стадионе "Альберто Пикко" в Специи, а ее исход решил украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко.

Украинец провел полный матч в составе "Специи" и помог своей команде добыть три очка. При счете 0:1 в пользу гостей хавбек отдал голевую передачу на Давида Стрелеца, а под занавес встречи украинский футболист забил сам, да еще как! 25-летний Виктор принял мяч вблизи чужой штрафной, а вторым касанием разрядил свою пушку и забил победный гол — с таким выстрелом кипер гостей справиться не мог.

Видео гола Коваленко в матче:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Специи" (7 очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице Серии А, "Салернитана" (4 очка) — 19-я. В следующем туре клуб украинца проведет выездную встречу с "Сампдорией" (22.10.2021).

Напомним, Коваленко перешел из "Аталанты" в "Специю" на правах аренды. Данное соглашение действует до 30 июня 2022 года. К слову, украинец впервые сделал голевое действие в Серии А после своего перехода в Бергамо из "Шахтера" в феврале 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан Малиновский забил гол-шедевр в ворота чемпиона Италии.

Теги:
#Футбол #Серия А #Виктор Коваленко
Вакцинация от коронавируса.
Украина
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация от коронавируса.
Стало известно, когда в Украине расширят перечень людей, подлежащих обязательной вакцинации
Дата публикации
Категория
COVID-19
Сразу две области Украины покинули "оранжевую" зону карантина (список)
Дата публикации
Категория
Работа следствия.
Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
Дата публикации
Категория
Врач в защитном костюме
"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Артем Путивцев
Футболист сборной Украины сменил гражданство