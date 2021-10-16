Коваленко наконец-то разрядил свою пушку в Серии А (видео)

Украинский полузащитник долгое время не мог отличиться в Италии.

В субботу, 16 октября, состоялась битва аутсайдеров чемпионата Италии 2021/22 "Специя" — "Салернитана". Встреча прошла на стадионе "Альберто Пикко" в Специи, а ее исход решил украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко.

Украинец провел полный матч в составе "Специи" и помог своей команде добыть три очка. При счете 0:1 в пользу гостей хавбек отдал голевую передачу на Давида Стрелеца, а под занавес встречи украинский футболист забил сам, да еще как! 25-летний Виктор принял мяч вблизи чужой штрафной, а вторым касанием разрядил свою пушку и забил победный гол — с таким выстрелом кипер гостей справиться не мог.

Видео гола Коваленко в матче:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Эта победа позволила "Специи" (7 очков) подняться на 15-е место в турнирной таблице Серии А, "Салернитана" (4 очка) — 19-я. В следующем туре клуб украинца проведет выездную встречу с "Сампдорией" (22.10.2021).

Напомним, Коваленко перешел из "Аталанты" в "Специю" на правах аренды. Данное соглашение действует до 30 июня 2022 года. К слову, украинец впервые сделал голевое действие в Серии А после своего перехода в Бергамо из "Шахтера" в феврале 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан Малиновский забил гол-шедевр в ворота чемпиона Италии.