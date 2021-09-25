Малиновский забил гол-красавец в ворота "Интера" (видео)

Руслан Малиновский продолжает блистать в Италии.

В субботу, 25 сентября, в Милане проходит центральная игра 6-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22 "Интер" — "Аталанта". Гол-красавец в поединке забил полузащитник гостей Руслан Малиновский, который не попал в сборную Украины на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022.

В гостевом поединке 6-го тура против "Интера" (чемпион Италии прошлого сезона, — прим. ред.) Руслан блестящим дальним ударом сравнял счет.

Видео гола Малиновского в ворота "Интера".

Отметим, после 1-го тайма счет в игре — 1:2 в пользу "Аталанты". Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что Малиновский не сумел поладить с и. о. главного тренера сборной Украины Александром Петраковым. Футболист попросил тренера досрочно покинуть команду после матча с Францией (1:1). Наставник заявил, что Руслан на него обиделся из-за того, что не попадает в старт. Игрок отреагировал на это постом в Instagram, после чего его не оказалось в заявке "Желто-синих" на важнейшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Руслан сосредоточился на клубном футболе и сделал ассист в 5-м туре Серии А, передав таким образом привет Петракову.