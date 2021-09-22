Укр

Малиновский передал привет Петракову из Серии А (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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Руслан Малиновский Новость обновлена 22 сентября 2021, 12:03
Руслан Малиновский

Руслан Малиновский отлично выступает в своем клубе.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский, который не получил вызов в национальную команду на решающие матчи отбора на ЧМ-2022, оформил ассист в Серии А.

Уже на 3-й минуте домашнего матча с "Сассуоло" (2:1) команда из Бергамо повела в счете. Голевая передача на счету Руслана, который идеальным прострелом с правого фланга помог отметиться голом Робину Госенсу. Еще в первом тайме "Аталанта" усилиями Давиде Дзаппакосты удвоила преимущество, однако под занавес первой 45-минутки "Черно-зеленые" отыграли один мяч — гол на счету Доменико Берарди.

Видео ассиста Малиновского — в обзоре матча "Аталанта" — "Сассуоло":

Этот успех вывел "Аталанту" (10 очков) на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" (4 очка) занимает 13-ю позицию. В следующему туре бергамаски сыграют с "Интером", а "Черно-зеленые" — с "Салернитаной". Игры состоятся 25 и 26 сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан публично обратился к Петракову и рассказал о причинах конфликта между игроком и тренером.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Серия А #ФК Аталанта #Александр Петраков #ФК Сассуоло #Руслан Малиновский
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