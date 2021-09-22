Малиновский передал привет Петракову из Серии А (видео)

Руслан Малиновский отлично выступает в своем клубе.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский, который не получил вызов в национальную команду на решающие матчи отбора на ЧМ-2022, оформил ассист в Серии А.

Уже на 3-й минуте домашнего матча с "Сассуоло" (2:1) команда из Бергамо повела в счете. Голевая передача на счету Руслана, который идеальным прострелом с правого фланга помог отметиться голом Робину Госенсу. Еще в первом тайме "Аталанта" усилиями Давиде Дзаппакосты удвоила преимущество, однако под занавес первой 45-минутки "Черно-зеленые" отыграли один мяч — гол на счету Доменико Берарди.

Видео ассиста Малиновского — в обзоре матча "Аталанта" — "Сассуоло":

Этот успех вывел "Аталанту" (10 очков) на 4-е место в турнирной таблице Серии А, "Сассуоло" (4 очка) занимает 13-ю позицию. В следующему туре бергамаски сыграют с "Интером", а "Черно-зеленые" — с "Салернитаной". Игры состоятся 25 и 26 сентября соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Руслан публично обратился к Петракову и рассказал о причинах конфликта между игроком и тренером.