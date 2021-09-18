Укр

Маркевич дал совет Петракову по поводу Малиновского

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
176
Мирон Маркевич и Александр Петраков Новость обновлена 18 сентября 2021, 13:54
Мирон Маркевич и Александр Петраков

Руслана Малиновского не вызвали в сборную Украины.

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич отреагировал на заявку национальной команды, в которой не оказалось места полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому. Недавно стало известного о конфликте хавбека с и. о. главного тренера "Желто-синих" Александром Петраковым.

Маркевич в комментарии для meta-ratings поделился своим мнением по поводу этой ситуации.

По мнению специалиста, Петраков таким действиями дал всем понять, что только он будет отвечать за результаты сборной Украины. К тренеру не будет вопросов, если он добьется успеха в отборе на ЧМ-2022. Однако Мирон Богданович считает, что нельзя разбрасываться таким игроками, ведь в составе украинской команды немного игроков, которые выступают в сильнейших лигах Европы. Маркевич уверен, что Петракову и Малиновскому стоило бы достичь компромисса.

"На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться", — считает Маркевич.

Ранее Малиновский высказался о ситуации в сборной Украины, а также упрекнул Петракова.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Мирон Маркевич #Александр Петраков
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
"Конфликт вышел наружу": как украинцы отреагировали на спор Разумкова и Арахамии у Шустера
Дата публикации
Категория
В каких областях Украина ситуация с коронавирусом хуже всего
От Харькова до Черновцов: в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году