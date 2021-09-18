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Маркевич дав пораду Петракову з приводу Маліновського

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Мирон Маркевич і Олександр Петраков Новина оновлена 18 вересня 2021, 13:54
Мирон Маркевич і Олександр Петраков

Руслана Маліновського не визвали в збірну України.

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич відреагував на заявку національної команди, в якій не виявилося місця півзахисникові "Аталанти" Руслану Маліновському. Нещодавно стало відомого про конфлікт хавбека з в. о. головного тренера "Жовто-синіх" Олександром Петраковим.

Маркевич в коментарі для meta-ratings поділився своєю думкою щодо цієї ситуації.

На думку фахівця, Петраков таким діями дав усім зрозуміти, що тільки він буде відповідати за результати збірної України. До тренера не буде питань, якщо він доб’ється успіху у відборі на ЧС-2022. Однак Мирон Богданович вважає, що не можна розкидатися таким гравцями, адже в складі української команди небагато гравців, які виступають в найсильніших лігах Європи. Маркевич впевнений, що Петракову і Маліновському варто було б досягти компромісу.

"На мій погляд, Петракову, якщо все ж, була якась напруженість у відносинах з Маліновським, потрібно було домовлятися", — вважає Маркевич.

Раніше Маліновський висловився про ситуацію в збірній України.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Мирон Маркевич #Олександр Петраков
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