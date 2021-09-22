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Маліновський передав привіт Петракову із Серії А (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Руслан Маліновський Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:03
Руслан Маліновський

Руслан Маліновський відмінно виступає в своєму клубі.

Півзахисник "Аталанти" і збірної України Руслан Маліновський, який не отримав виклик в національну команду на вирішальні матчі відбору на ЧС-2022, оформив асист в Серії А.

Вже на 3-й хвилині домашнього матчу з "Сассуоло" (2:1) команда з Бергамо повела в рахунку. Гольова передача на рахунку Руслана, який ідеальним прострілом з правого флангу допоміг відзначитися голом Робіну Госенсу. Ще в першому таймі "Аталанта" зусиллями Давиде Дзаппакости подвоїла перевагу, однак під завісу першої 45-хвилинки "Чорно-зелені" відіграли один м’яч — гол на рахунку Доменіко Берарді.

Відео асисту Маліновського — в огляді матчу "Аталанта" — "Сассуоло":

Цей успіх вивів "Аталанту" (10 очок) на 4-е місце в турнірній таблиці Серії А, "Сассуоло" (4 очки) займає 13-у позицію. У наступному турі бергамаски зіграють з "Інтером", а "Чорно-зелені" — з "Салернітаною". Ігри відбудуться 25 і 26 вересня відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Руслан публічно звернувся до Петракова і розповів про причини конфлікту між гравцем і тренером.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Серія А #ФК Аталанта #Олександр Петраков #ФК Сассуоло #Руслан Малиновський
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