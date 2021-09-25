Рус

Маліновський забив гол-красень у ворота "Інтера" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
278
Руслан Маліновський Новина оновлена 25 вересня 2021, 21:30
Руслан Маліновський

Руслан Маліновський продовжує блищати в Італії.

У суботу, 25 вересня, в Мілані проходить центральна гра 6-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 "Інтер" — "Аталанта". Гол-красень у поєдинку забив півзахисник гостей Руслан Маліновський, який не потрапив до збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022.

У гостьовому поєдинку 6-го туру проти "Інтера" (чемпіон Італії минулого сезону, — прим. ред.) Руслан блискучим дальнім ударом зрівняв рахунок.

Відео голу Маліновського в ворота "Інтера".

Відзначимо, гра завершилась з рахунком 2:2. Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що Маліновський не зміг порозумітися з в. о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим. Футболіст попросив тренера достроково покинути команду після матчу з Францією (1:1). Наставник заявив, що Руслан на нього образився через те, що той не потрапляє в старт. Гравець відреагував на це постом в Instagram, після чого його не виявилося в заявці "Жовто-синіх" на найважливіші матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Руслан зосередився на клубному футболі і зробив асист в 5-му турі Серії А, передавши таким чином привіт Петракову.

Теги:
#Футбол #ФК Інтер (Мілан) #Серія А #ФК Аталанта #Руслан Маліновський
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Категорія
Ймовірний акаунт батька Зеленського
Батько Зеленського, можливо, завів акаунт в Instagram, де "посилає" користувачів: чому це може бути не фейк
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
У Усика можуть забрати пояс у разі перемоги над Джошуа
Дата публікації
Категорія
Віра Платонова
Глава Visa Україна Віра Платонова: Якби я була студенткою з 1000 доларів в руках, вклала б їх у навчання джіджітал-маркетингу
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру