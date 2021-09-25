Маліновський забив гол-красень у ворота "Інтера" (відео)

Руслан Маліновський продовжує блищати в Італії.

У суботу, 25 вересня, в Мілані проходить центральна гра 6-го туру чемпіонату Італії сезону 2021/22 "Інтер" — "Аталанта". Гол-красень у поєдинку забив півзахисник гостей Руслан Маліновський, який не потрапив до збірної України на жовтневі матчі відбору на ЧС-2022.

У гостьовому поєдинку 6-го туру проти "Інтера" (чемпіон Італії минулого сезону, — прим. ред.) Руслан блискучим дальнім ударом зрівняв рахунок.

Відео голу Маліновського в ворота "Інтера".

Відзначимо, гра завершилась з рахунком 2:2. Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

"Телеграф" нагадує, що Маліновський не зміг порозумітися з в. о. головного тренера збірної України Олександром Петраковим. Футболіст попросив тренера достроково покинути команду після матчу з Францією (1:1). Наставник заявив, що Руслан на нього образився через те, що той не потрапляє в старт. Гравець відреагував на це постом в Instagram, після чого його не виявилося в заявці "Жовто-синіх" на найважливіші матчі відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Руслан зосередився на клубному футболі і зробив асист в 5-му турі Серії А, передавши таким чином привіт Петракову.