Укр

Тимощука обвинили в контрабанде в особо крупных размерах

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая с детьми Новость обновлена 01 ноября 2021, 17:16
Бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая с детьми

Бывшая супруга футболиста рассказала, куда подевалась дорогостоящая коллекция икон.

Надежда Навроцкая, экс-жена бывшего футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука, поведала о том, куда подевалась коллекция украинских икон, принадлежащая бывшему капитану национальной команды.

По словам Навроцкой, Тимощук их вывез контрабандой в Россию, а цена коллекции составляет около 10 млн евро (около 304 млн гривен). Надежда также поведала, что Анатолий провернул данную операцию за счет связей и денег, хотя такие ценности нельзя было вывозить из Украины. 

"Контрабандой в особо крупном размере (около 10 млн. евро) Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Тимощук завез это, казалось бы, украинское достояние в Россию. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины. Но Тимощуку можно ‒ почему нет? В Украине, если есть "бабки" и "решалы" за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей", — рассказала Навроцкая.

Бракоразводный процесс у Анатолия и Надежды начался в 2014 году, а споры идут до сих пор. У бывшего рекордсмена сборной Украины по количеству матчей (144 игры) от первого брака остались две дочери, которые вместе с матерью сейчас проживают в Германии. Тимощук сейчас является ассистентом тренера в российском "Зените".

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к игрокам, выступающим в России, а также затронул тему Анатолия Тимощука.

Теги:
#Футбол #ФК Зенит #Анатолий Тимощук
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