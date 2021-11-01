Тимощук хотел отправить своих детей в школу для умственно-отсталых на зло бывшей жене

Экс-супруга футболиста рассказала об отношении бывшего мужа к дочерям.

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука, поведала об отношении рекордсмена национальной команды к дочерям.

Об этом Надежда рассказал в интервью fanday.net.

Навроцкая сообщила, что ее дочери родились по 600 грамм веса, и четыре с половиной месяца они провели в больнице, а Ноа до 2,5 лет жила с кислородным баллоном. Девочки поправились, но мать не спешила отдавать их в школу в 6 лет. Этим во время бракоразводного процесса воспользовался Тимощук, который хотел признать своих детей умственно отсталыми и даже стал инициатором судебной экспертизы, показавшей айкью 60-70 у детей. Надежда сделала параллельные тесты для детей в Мюнхене, которые показали, что у ее детей айкью выше нормы.

"Если у вас дети едва выжили, долго они находились в реанимации, то понятно, что им нужно больше времени, они идут годом позже в школу. А Тимощук этим воспользовался, сидит и говорит, что их надо отдать в школу для умственно отсталых. Это просто жесть!" — заявила Навроцкая.

Также Надежда сообщила, что Тимощук не видел дочерей три года, перестал их поздравлять с праздниками и дарить подарки на день рождения.

"К детям у него не было претензий. Однажды дети спросили его, почему он не поздравляет их с днем рождения, а он ответил, что они его тоже забыли поздравить. Какой-то такой бред был несколько лет назад", — отметила Надежда.

Напомним, бракоразводный процесс между Анатолием и Надеждой идет с 2014 года. Сейчас Навроцкая вместе с двумя дочерьми живет в Германии, а Тимощук проживает в России, где работает помощником тренера в "Зените".

Навроцкая также рассказала, что Тимощук контрабандой вывез из Украины коллекцию икон.