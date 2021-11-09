Известный комментатор Шарафудтинов рассказал, что сейчас с "Донбасс-Ареной" в Донецке

На стадионе давно не проводилось официальных матчей.

Известный в прошлом комментатор Вячеслав Шарафутдинов в интервью FanDay рассказал, как сейчас выглядит стадион "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке.

"Я там давно не был. У меня сердце останавливается, когда прохожу мимо. Ходили с Дегтяревым в прошлом году осенью, сфотографировались на память. Все это уже не то: травку не стригут, водичку не чистят, мероприятия никакие не проводят. Все это заросло. Очень грустно. Понятно, что стадион сейчас находится не в рабочем состоянии.

Помню, как раньше, в 17:00 заканчивался рабочий день, открывались все ворота и оттуда вываливалось много людей. Сейчас этого нет. Откуда будут деньги ‒ содержать такую арену?", — заявил Шарафутдинов.

Также, по словам комментатора, сейчас там никто не играет. Местные команды в играх чемпионата так называемой ДНР играют на стадионе другого донецкого клуба — "Олимпика" или местного "Металлурга".

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук хотел отправить своих детей в школу для умственно отсталых.