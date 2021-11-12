Ржавчина и разруха: как выглядит крупный железнодорожный узел Донбасса спустя 7 лет оккупации

Пользователей соцсетей возмутило увиденное на фото

Спустя 7 лет российской оккупации один из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса в Иловайске стал совсем заброшенным.

Свежими фотографиями оттуда на своей странице в Twitter поделился блогер Александр Коваленко (известный как "Злой Одессит").

На фото видно, что за поездами уже длительное время никто не ухаживал. Многие из них уже покрылись ржавчиной, а железная дорога поросла травой и стала разрушаться.

Железная дорога поросла травой

Поезда покрылись ржавчиной

Рельсы разрушаются

Пользователи в комментариях к посту отмечают, что подобная ситуация происходит не только в Иловайске, но и на всей территории оккупированного Донбасса.

В соцсетях сравнивают заброшенные поезда с картиной из фильма ужасов

Движение поездов через станцию Иловайск значительно ограничили после августа 2014 года на фоне военной агрессии со стороны России против Украины. После того, как Украина потеряла контроль над частью территорий Донецкой и Луганской областей, маршруты многих поездов были изменены.

Отметим, до 2014 года через станцию Иловайск курсировали несколько поездов дальнего сообщения, а также грузовые поезда в направлении Крыма, Донбасса, центральных регионов нашей страны, а также Молдовы. Поезда дальнего сообщения проходили на этой станции таможенный контроль.

Напомним, известный спортивный комментатор Вячеслав Шарафутдинов рассказал, что сейчас происходит со стадионом "Донбасс-Арена", который находится в оккупированном Донецке.