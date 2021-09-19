Путина не волнуют колоссальные убытки из-за Донбасса, но диктаторы тоже умирают - Гармаш

Ситуация на Донбассе выгодна только Путину, но не России

Президент Российской Федерации Владимир Путин не слишком озабочен проблемами своей страны, его больше волнует вопрос сохранения личной власти. А для этого он готов идти на различные манипуляции и авантюры, которые не выгодны РФ, в том числе оккупация украинского Донбасса.

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода".

По его словам, ситуация на Донбассе — это российская авантюра Путина, которая совсем не выгодна России. Она несет колоссальные убытки о чем свидетельствует ежегодное падение уровня жизни россиян, которое началось с 2014 года. Гармаш добавил, что сами россияне видят и чувствуют эти проблемы, что и отображается на рейтингах как Путина, так и его окружения. Более того, российские чиновники могут потерять свой бизнес в Европе из-за санкций, однако при всем этом ситуация не меняется, ведь такое положение вещей выгодно самому Путину.

Представитель Донецка в ТКГ подчеркнул, что Путина спасет только то, что "он не вечен и диктаторы тоже умирают". Гармаш считает, что конфликты, которые стали следствием путинской политики, будут иметь катастрофические последствия для России, но не для ее действующего президента.

Как отметил Гармаш, Путин не планирует забирать Донбасс себе, но ему нужно, чтобы эта рана кровоточила для Украины. А пока Россия просто экологически убивает весь регион.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети массово распространяются слухи о серьезной болезни российского президента Владимира Путина. Они появились после того, как Путин 14 сентября пошел на самоизоляцию из-за того, что "многие болеет вокруг". По словам президента РФ, десятки его коллег заболели коронавирусом.