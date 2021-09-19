Путіна не хвилюють колосальні збитки через Донбас, але диктатори теж вмирають - Гармаш

Ситуація на Донбасі вигідна лише Путіну, але не Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін не надто переймається проблемами своєї країни, його більше хвилює питання збереження особистої влади. А для цього він готовий йти на різноманітні маніпуляції та авантюри, які не вигідні РФ, у тому числі окупація українського Донбасу.

Про це заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш у інтервʼю "Радіо Свобода".

За його словами, ситуація на Донбасі — це російська авантюра Путіна, яка зовсім не вигідна Росії. Вона зазнає колосальних збитків про що свідчить щорічне падіння рівня життя росіян, яке почалося з 2014 року. Гармаш додав, що самі росіяни бачать та відчувають ці проблеми, що й відображається на рейтингах як Путіна, так і його оточення. Більше того, російські чиновники можуть втратити свій бізнес у Європі через санкції, однак при цьому всьому ситуація не змінюється, адже такий стан речей вигідний самому Путіну.

Представник Донецька у ТКГ підкреслив, що Путіна врятує лише те, що "він не вічний і диктатори теж помирають". Гармаш вважає, що конфлікти, які стали наслідком путінської політики, будуть мати катастрофічні наслідки для Росії, але не для її чинного президента.

Як зазначив Гармаш, Путін не планує забирати Донбас собі, але йому потрібно, щоб ця рана кровоточила для України. А наразі Росія просто екологічно вбиває увесь регіон.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі масово ширяться чутки про серйозну хворобу російського президента Володимира Путіна. Вони зʼявилися після того, як Путін 14 вересня пішов на самоізоляцію через те, що "багато людей хворіє довкола". За словами президента РФ, десятки його колег захворіли коронавірусом.