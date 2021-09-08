Путін поскаржився голові ЄС на Україну: що той відповів

Путін скаржився на Україну через Кримську платформу і Донбас

У середу, 8 серпня, президент РФ Володимир Путін і глава Європейської ради Шарль Мішель провели телефонну розмову, під час якого російський політик не упустив можливість поскаржитися на Україну.

Суть претензій опублікували на сайті Кремля.

У розмові Путін назвав те, що відбувається в нашій країні, "внутрішньоукраїнською кризою" і першим ділом згадав про конфлікт на Донбасі: мовляв Україна ухиляється від переговорів з "лідерами" так званих "республік".

Обурився президент РФ і проведенням "Кримської платформи", заявляючи, що вона носила провокаційний характер. Мовляв, питання це "остаточно закрите ще в березні 2014 року". Поскаржився Путін і на політику Євросоюзу по відношенню до кримчан, російські паспорти яких світ не визнає.

Відзначимо, що глава Європейської ради Шарль Мішель в питанні України з Путіним не погодився: в своєму "Твіттері" він написав, що в розмові з російським президентом він підтвердив територіальну цілісність нашої держави.

Нагадаємо, що 23 серпня в Києві відбувся саміт Кримської платформи. У той же день було підписано Декларацію, в якій передбачено зобов’язання для її підписантів розглянути можливість введення нових санкцій проти Росії. Основними висновками після цього заходу, а також перспективами деокупації Криму з "Телеграфом" поділився нардеп V, VI і VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.