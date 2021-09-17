Путін серйозно хворий? З’явилося перше підтвердження

Неточність помітили журналісти.

Після того як президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію у вівторок 14 вересня, в мережі стали поширюватися чутки про його хворобу. Одним із доказів такого факту користувачі вважають його голосування на виборах до Держдуми РФ 17 вересня. Вони помітили неточність у даті на годиннику.

Фото опублікувало "Настоящее время" в Твіттері.

Відзначимо, що на годиннику російського лідера відображається не тільки час, але і поточна дата. На момент, коли було знято відео, яке офіційний Кремль розповсюдив як відео голосування президента, там повинна відображатися дата 17, але на годиннику — цифра 10.

У цей день тиждень тому Володимир Путін не перебував на самоізоляції.

Відзначимо, що про свою самоізоляцію президент Росії знав заздалегідь, якщо встиг зареєструватися на онлайн-голосування. Згідно з даними з порталу російських держпослуг реєстрація припинялася в кінці доби 13 вересня.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Путін розповів про масове захворювання людей зі свого оточення — рахунок пішов на десятки.