Путин серьезно болен? Появилось первое подтверждение

Неточность заметили журналисты.

После того как президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию во вторник 14 сентября, в сети стали распространяться слухи про его болезнь. Одним из доказательств такого факта пользователи считают его голосование на выборах в Госдуму РФ 17 сентября. Они заметили неточность в дате на часах.

Фото опубликовало "Настоящее время" в Твиттере.

Отметим, что на часах российского лидера отображается не только время, но и текущая дата. На момент, когда было снято видео, которое официальный Кремль распространил как видео голосования президента, там должна отображаться дата 17, но на часах — цифра 10.

В этот день неделю назад Владимир Путин не пребывал на самоизоляции.

Отметим, что про свою самоизоляцию президент России знал заранее, если успел зарегистрироваться на онлайн-голосование. Согласно данным с портала российских госуслуг регистрация прекращалась в конце суток 13 сентября.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин рассказал про массовое заболевание людей из своего окружения — счет пошел на десятки.