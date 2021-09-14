Укр

"Много людей болеет вокруг": Путин будет руководить Россией "онлайн"

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Путин отныне будет работать онлайн и проводить переговоры по телефону Новость обновлена 14 сентября 2021, 12:29
Путин отныне будет работать онлайн и проводить переговоры по телефону

Пока неизвестно, представляет ли Путин угрозу для окружающих из-за контактов с инфицированными или просто боится заболеть ковидом

Во вторник, 14 сентября, президент РФ Владимир Путин ушел в изоляцию в связи с тем, что многие люди в его окружении болеют коронавирусом. 

Об этом сообщили на сайте Кремля.

"Много людей болеет вокруг", — так накануне заявил Путин на встрече с параолимпийцами, не исключая, что вскоре и он сам отправится на карантин.

И хоть позже в Кремле это выражение назвали образным и опровергли, уже во вторник утром стало известно, что в ближайшее время президент РФ пробудет в изоляции и будет руководить страной в режиме "онлайн".

В российских СМИ не сообщают длительность карантина и точную причину данного решения: то ли их политик боится заразиться коронавирусом, то ли представляет угрозу для окружающих из-за контактов с инфицированными близкими.

Напомним, что на днях российский лидер устроил себе выходные в компании министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с приятелем-генералом он отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири, чтобы охотиться, ходить на рыбалку и гулять на свежем воздухе.

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