Путин и Шойгу уединились в "секретном" месте: подробности
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Путин и Шойгу устроили себе выходные — с фотографами, которые снимают репортаж для сайта Кремля
Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Шойгу ежегодно отдыхают вместе в Сибири, где ходят на охоту и проводят время в тайге на свежем воздухе. Где именно находятся лидер РФ и его министр, Песков не уточнил. Однако по возвращению чиновников на сайте Кремля будет целый фоторепортаж, как Песков и Шойгу проводили время.
В Москву Путин вернется уже в среду, 8 сентября.
Отметим, что такой совместный отдых россияне практикуют не впервые. В последний раз Путин и Шойгу наслаждались природой вместе в марте — в тайге в республике Тыва.
А пока политик отдыхает, в Нидерландах родственники жертв МН-17 обвинили Россию во лжи на русском языке, обратившись к Владимиру Путину, а украинские нардепы предложили признать российских силовиков террористами.
Ранее мы сообщали, что Песков считает невозможной встречу президентов Украины и России в 2021 году и объяснил почему.
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