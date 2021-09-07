Путин и Шойгу уединились в "секретном" месте: подробности

Путин и Шойгу устроили себе выходные — с фотографами, которые снимают репортаж для сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Шойгу ежегодно отдыхают вместе в Сибири, где ходят на охоту и проводят время в тайге на свежем воздухе. Где именно находятся лидер РФ и его министр, Песков не уточнил. Однако по возвращению чиновников на сайте Кремля будет целый фоторепортаж, как Песков и Шойгу проводили время.

В Москву Путин вернется уже в среду, 8 сентября.

Отметим, что такой совместный отдых россияне практикуют не впервые. В последний раз Путин и Шойгу наслаждались природой вместе в марте — в тайге в республике Тыва.

А пока политик отдыхает, в Нидерландах родственники жертв МН-17 обвинили Россию во лжи на русском языке, обратившись к Владимиру Путину, а украинские нардепы предложили признать российских силовиков террористами.

Ранее мы сообщали, что Песков считает невозможной встречу президентов Украины и России в 2021 году и объяснил почему.