Путин получил подарок, а Лукашенко выиграл время

И Путин, и Лукашенко остались в плюсе после переговоров, но разве что небольшом

9 сентября прошла встреча президентов России и Беларуси. Для Путина важна была дата – объявить о завершении долгосрочной эпопеи по интеграции Беларуси перед выборами в Госдуму. Ведь это – дополнительные пару балов для "Единой России". Тем более, что Путин расставил акценты – правительство менять не надо, всё идет хорошо. Лукашенко это понимал, поэтому назвал эту встречу предвыборным подарком Путину.

Исходя из этого, Лукашенко торговался. Но и Путин уже не верит ему на слово.

Если говорить о результатах, то по состояния на сегодня обе персоны озвучили часть так называемых интеграционных пакетов.

РФ давит на то, чтобы контролировать перемещение товаров через белорусскую границу не физически. То есть, российских таможенников не появится. Об этом Путин говорил как о приоритете, как о прозрачной таможенной политике. Для России критически важно – совместное транспортное сообщение. Белорусская ЖД, авиасообщение.

Также был озвучен вопрос общего рынка газа. Старая мечта Газпрома – получить доступ к газораспределительным сетям Беларуси. Тут Путин, похоже, преуспел или преуспеет.

Унификация косвенных налогов – отдельная тема, но она важна для РФ с точки зрения тех же субсидий для своего бизнеса. Но это возможный удар по белорусским свободным экономическим зонам. К тому же, опасность для Беларуси – возможное создание наднационального органа, который будет следить за этой самой унификацией. То есть, Путин не верит Лукашенко.

Но с другой стороны – в чём, скажем так, выкрутился Лукашенко.

Первое – окончательно снят на ближайшее время вопрос единой валюты.

Второе – формально он получил время. Ключевой ресурс для него в данной ситуации – именно время. И какое-то время Россия не будет излишне активно расшатывать ситуацию в Беларуси.

Третье – оставил зоной торга частично зону военного сотрудничества. Я ожидал, что будет поставлена точка в пребывании двух российских военных объектов на территории Беларуси. Речь о 43-м узле связи ВМФ России "Вилейка", который расположен в Минской области. А также о радиолокационной станции под Ганцевичами, Брестская область.

По договору, они законно находятся в Беларуси до 1 июня 2021 года.

Но ни одни, ни второй президент об этом ничего не сказали. Значит, торг еще идет.

Выиграл Лукашенко и в том, что программа растянута во времени. Прямые договоры – это когда все обязательства наступают сразу после определенной даты. А дорожная карта – порядок действий, растянутый во времени. И судя по всему, в данном случае речь идет не о 12 месяцах, а о несколько большем сроке.

Соответственно, Лукашенко рассчитывает провернуть ту же комбинацию, которую уже не раз проворачивал с РФ – заболтать в процессе реализации. Были уже программы, дорожные карты по общему таможенному пространству, по общей валюте, по общей промышленной политике, по объединению предприятий и так далее.

В каждом отдельном случае Беларусь не говорила "нет", но успешно это забалтывала до момента, пока всё не становилось абсурдным.

Поэтому в данном случае Лукашенко получил ключевой ресурс, который называется время.