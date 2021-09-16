"Несколько десятков человек": Путин рассказал, почему он вынужден сидеть в изоляции (видео)

Путин рассказал, что коронавирусом больны не пару человек, а несколько десятков из его близкого окружения

Стала известна причина, по которой президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию и теперь руководит страной в режиме "онлайн".

Ее озвучил сам лидер России во время совещания в режиме "онлайн".

Путин сказал, что был вынужден отменить визит в Душанбе по веской причине — в его близком окружении все массово болеют коронавирусом. Так, по словам лидера РФ, это "не один и не два, а несколько десятков человек", с которыми он контактировал.

В самоизоляции президент России пробудет еще несколько дней, на протяжении которых его будут систематически проверять на коронавирус. На данный момент росСМИ сообщают, что у Путина есть антитела и он здоров.

Ранее Путин говорил, что инфицированные — люди из его близкого окружения, и с одним из них он работал. Этот человек якобы был полностью привит от ковида и даже ревакцинировался, но, по словам президента, сделал это "поздновато".

Напомним, на днях российский лидер устроил себе выходные в компании министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с приятелем-генералом он отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири, чтобы охотиться, ходить на рыбалку и гулять на свежем воздухе.