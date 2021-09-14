Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию

Путин сказал, что заболели люди из его близкого окружения, в частности — с работы

Стала известна причина, по которой президент РФ Владимир Путин ушел в изоляцию и теперь руководит страной в режиме "онлайн".

Как передают росСМИ, Путин провел с инфицированными коронавирусом людьми целый день. Среди зараженных, личности которых не разглашаются, были и привитые.

Сам Путин на онлайн-совещании с депутатами рассказал, что зараженные — люди из его близкого окружения, и с одним из них он работал. Этот человек якобы был полностью привит от ковида и даже ревакцинировался, но, по словам президента, сделал это "поздновато".

Естественно, лидера страны обследовали. По результатам первичных анализов, титры антител к коронавирусу у него остаются высокими, однако Путин хочет выждать время, чтобы понять, "как это будет на практике".

Напомним, на днях российский лидер устроил себе выходные в компании министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с приятелем-генералом он отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири, чтобы охотиться, ходить на рыбалку и гулять на свежем воздухе.