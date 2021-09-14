Укр

Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
67
Путин уже сдал анализы и титры антител остаются высокими Новость обновлена 14 сентября 2021, 15:54
Путин уже сдал анализы и титры антител остаются высокими

Путин сказал, что заболели люди из его близкого окружения, в частности — с работы

Стала известна причина, по которой президент РФ Владимир Путин ушел в изоляцию и теперь руководит страной в режиме "онлайн".

Как передают росСМИ, Путин провел с инфицированными коронавирусом людьми целый день. Среди зараженных, личности которых не разглашаются, были и привитые. 

Сам Путин на онлайн-совещании с депутатами рассказал, что зараженные — люди из его близкого окружения, и с одним из них он работал. Этот человек якобы был полностью привит от ковида и даже ревакцинировался, но, по словам президента, сделал это "поздновато".

Естественно, лидера страны обследовали. По результатам первичных анализов, титры антител к коронавирусу у него остаются высокими, однако Путин хочет выждать время, чтобы понять, "как это будет на практике".

Напомним, на днях российский лидер устроил себе выходные в компании министра обороны Сергея Шойгу. Вместе с приятелем-генералом он отправился на отдых в секретное место, которое находится где-то в Сибири, чтобы охотиться, ходить на рыбалку и гулять на свежем воздухе.

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Политика
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский
Борьба Зеленского с олигархами провалилась: что будет дальше и при чем тут Разумков
Дата публикации
Категория
Преследователь по ночам заглядывал в окна
Мама девушки, которую преследовал взрослый сосед: "После вмешательства СМИ он даже со своего двора не выходит"
Дата публикации
Категория
Перепись
Власть решила пересчитать украинцев: как это будет и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Руслана и Валерий Харчишин
Топ-артисты поссорились из-за денег: что не так с выплатой роялти в Украине
Дата публикации
Категория
Сертификат вакцинации
В Украине сделают "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: кто их получит и как ими пользоваться