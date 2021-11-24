Укр

Попали три мины: боевики "накрыли" минометами пост пограничников у КПВВ на Донбассе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Последствия обстрела. Новость обновлена 24 ноября 2021, 14:15
Последствия обстрела.

Обстрел начался в 9:10 утра 24 ноября.

Украинских пограничников близ Марьинки обстреляла артиллерия боевиков. Обстрел вели из минометов калибром 82 мм.

Об этом сообщает госпогранслужба на странице в Facebook. 

Инцидент произошел еще утром, после 9 часов. На видео, размещенном в соцсети, видны следы попадания мины в пол и осколков в деревянную дверь. Обстрелу подвергся блок-пост в дорожном коридоре "Донецк-Курахово". В это время там был наряд 11 погранотряда. Всего в КПВВ попали три мины. Украинские защитники не пострадали, досталось только строениям.

Огонь в ответ не открывали из риска для гражданских лиц, сообщили в штабе ООС. Через этот пункт пропуска жители оккупированных частей Донетчины ездят в другие регионы Украины. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Донбассе боевики заявляли о столкновениях близ оккупированного Донецка

Накануне от пули оккупантов погиб украинский спецназовец, неделей ранее на противотанковой мине подорвались два десантника

Обстрелы на Донбассе все чаще идут с применением артиллерии и беспилотников. Эксперты отмечают особенности этого обострения.

Теги:
#Донбасс #Марьинка #миномет #Прикордонники
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