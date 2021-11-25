Авдіївка вже не та: якою є ситуація на лінії розмежування (репортаж BBC)

Російські бойовики постійно порушують режим тиші на Донбасі

Ситуація на Сході України регулярно загострюється. Все тому, що російські бойовики постійно обстрілюють позиції українських захисників, від чого потерпають населені пункти у сірій зоні та на лінії розмежування.

Таких висновків дійшов спецкор британської служби ВВС Абдужаліл Абдурасулов, який побував у розгромленій обстрілами російських окупантів Авдіївці.

Сюжет про своє перебування на Донеччині журналіст випустив 25 листопада. Йому вдалося побувати у справжніх окопах із українськими військовослужбовцями, а також довелося ховатися посеред ночі у напіврозваленій фабриці.

Журналіст із українськими військовими

За кілька перших годин перебування на лінії розмежування Абдурасулов зазначив, що чув кілька вибухів та пострілів з боку окупантів. І це при тому, що російські ЗМІ регулярно повідомляють про порушення режиму тиші начебто лише з боку України.

Вдалося журналісту і поспілкуватися безпосередньо з українськими військовослужбовцями.

Абдужаліл Абдурасулов під час перебування на Донбасі

За словами капітана ЗСУ Андрія Бертушенка, хлопці розуміють, що протистояти 80-тисячній армії РФ Україні буде складно. Проте відстоювати цілісність країни солдати мають намір до кінця.

"Ми зберігаємо спокій, тому що ми знаємо, що це наша територія, це наша країна і ми знаємо, що нам робити", — наголосив Бертушенко.

Також спецкор ВВС разом із українськими військовими потрапив під нічний обстріл Авдіївки. Їм довелося ховатися на території напіврозгромленої фабрики, а не в окопах, адже журналіст не міг би тоді скористатися своєю камерою. Як виявилося, її інфрачервоне світіння легко видає місцезнаходження людини для противника.

Руїни Авдіївки

Колись тут жили люди

Також Абдужаліл Абдурасулов пройшовся руїнами різних промислових підприємств Авдіївки вдень, знявши результати "російського світу" на відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як через вісім років окупації виглядають трамвайні депо в Антрациті.