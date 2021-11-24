Потрапили три міни: бойовики "накрили" мінометами пост прикордонників біля КПВВ на Донбасі (відео)

Обстріл розпочався о 9:10 ранку 24 листопада.

Українських прикордонників поблизу Мар’їнки обстріляла артилерія бойовиків. Обстріл вели з мінометів калібром 82 мм.

Про це повідомляє держприкордонслужба на сторінці у Facebook.

Інцидент стався ще вранці після 9 години. На відео, розміщеному в соцмережі, видно сліди влучення міни в підлогу та уламків у дерев’яні двері. Обстріляли блок-пост у дорожньому коридорі "Донецьк-Курахове". У цей час там був наряд 11 прикордонного загону. Загалом у КПВВ потрапили три міни. Українські захисники не постраждали, дісталося лише будівлям.

Вогонь у відповідь не відкривали із ризику для цивільних осіб, повідомили у штабі ООС. Через цей пункт пропуску мешканці окупованих частин Донеччини їздять до інших регіонів України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі бойовики заявляли про зіткнення поблизу окупованого Донецька.

Напередодні від кулі окупантів загинув український спецназівець, тижнем раніше на протитанковій міні підірвалися два десантники.

Обстріли на Донбасі все частіше йдуть із застосуванням артилерії та безпілотників. Експерти відзначають особливості цього загострення.