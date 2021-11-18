Війна безпілотників та удари великим калібром: що і чому відбувається на Донбасі

Окупанти все частіше обстрілюють тили, сподіваючись спровокувати невдоволення мирного населення

Листопадові зведення із зони проведення операції Об’єднаних сил демонструють не лише активізацію безпілотників окупаційних військ, а й дивну тенденцію. Якимись днями обстріли знижуються до 2-5 на добу (як у період з 8 по 10 листопада). В якісь різко підвищуються. 11 листопада, наприклад, було 13 обстрілів, 14 листопада — 19. До того ж вже тричі цього місяця окупанти застосували артилерію калібру 152-мм, чого не було давно.

Те, що відбувалося на фронті, прокоментував "Телеграфу" колишній розвідник, начальник військового відділу благодійного фонду допомоги армії "Повернися живим" ("Повернися живим") Андрій Римарук, який раніше розповів, що Донбас чекає на війну нового рівня.

"Застосування противником безпілотників справді почастішало. Як правило – це російські "Орлани". У нас іноді виходить їх знищувати. Але не так часто, як хотілося б, – зазначає Андрій Римарук. – Вони шукають цілі, а потім по них відпрацьовують". Кілька днів відносної тиші, коли активно літають безпілотники, шукають цілі, а потім 3-4 дні – максимальна кількість обстрілів, від 10 до 20. Потім знову тихіше – і знову загострення – така тактика спостерігається вже три-чотири місяці".

Андрій Римарук

Андрій Римарук також зазначив, що почастішала робота 152-мм калібру окупантів. На нас із цього забороненого озброєння противник не стріляв так часто вже давно.

"Цікаво і те, що б’ють глибоко в тил. Наприклад, зведення штабу ООС показує, що 16 листопада з арти 152-мм окупанти обстріляли населений пункт Муратово на Луганщині. Від лінії розмежування до нього приблизно 15 км", — наголосив експерт.

На його думку, обстріли, що почастішали, за нашими тилами, у тому числі за мирними населеними пунктами, можуть мати дві причини.

"Перша – противник думає, що у нас там тилові бази. А якщо ти знищуєш таку базу – це завжди боляче. Другий варіант – хочуть спровокувати чергове соціальне невдоволення, обстрілюючи мирне населення. Але поки що, на щастя, вони у всьому промахнулися", – резюмує Андрій Римарук.

Раніше спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук розповів "Телеграфу", чому на Донбасі не спрацювала історія з "просто перестати стріляти" та почати "домовлятися".