Укр

Война беспилотников и удары крупным калибром: что и почему происходит на Донбассе

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
Дата публикации
Читати українською
Автор
146
На Донбассе участились обстрелы артиллерией со стороны боевиков Новость обновлена 18 ноября 2021, 15:12
На Донбассе участились обстрелы артиллерией со стороны боевиков

Оккупанты все чаще обстреливают тылы в надежде спровоцировать недовольство мирного населения

Ноябрьские сводки из зоны проведения операции Объединенных сил демонстрируют не только активизацию беспилотников оккупационных войск, но и странную тенденцию. В какие-то дни обстрелы снижаются до 2-5 в сутки (как в период с 8 по 10 ноября). В какие-то – резко повышаются. 11 ноября, к примеру, было 13 обстрелов, 14 ноября – 19. К тому же, уже трижды в этом месяце оккупанты применили артиллерию калибра 152-мм, чего не было давненько.

Происходящее на фронте прокомментировал "Телеграфу" бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук, ранее рассказавший, что Донбасс ждет война нового уровня.

"Применение противником беспилотников, действительно, участилось. Как правило – это российские "Орланы". У нас иногда получается их уничтожать. Но не так часто, как хотелось бы, – отмечает Андрей Рымарук. – Они ищут цели, а потом по ним отрабатывают. Во многом с этим связаны волнообразные обстрелы. Несколько дней относительной тишины, когда активно летают беспилотники, ищут цели. А потом 3-4 дня – максимальное количество обстрелов, от 10 до 20. Затем снова потише – и опять обострение. Такая тактика наблюдается уже три-четыре месяца".

Андрей Рымарук
Андрей Рымарук

Андрей Рымарук также отметил, что участилась работа 152-мм калибра оккупантов. По нам из этого запрещенного вооружения противник не стрелял так часто уже давно.

"Интересно и то, что бьют глубоко в тыл. К примеру, сводка штаба ООС показывает, что 16 ноября из арты 152-мм оккупанты обстреляли населенный пункт Муратово на Луганщине. От линии разграничения до него примерно в 15 км", – акцентирует эксперт.

По его мнению, участившиеся обстрелы по нашим тылам, в том числе по мирным населенным пунктам, могут иметь две причины.

"Первая – противник думает, что у нас там тыловые базы. А если ты уничтожаешь такую базу – это всегда больно. Второй вариант – хотят спровоцировать очередное социальное недовольство, обстреливая мирное населения. Но пока, к счастью, они во всём промахнулись", – резюмирует Андрей Рымарук.

Ранее спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", почему на Донбассе не сработала история с "просто перестать стрелять" и начать "договариваться".

Теги:
#агрессия РФ #Война на Донбассе #ВСУ
Пожар унес жизнь четверых детишек
В регионах
Родители спали в соседней комнате: как в Хмельницкой области погибли сразу четверо детей (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пожар унес жизнь четверых детишек
Родители спали в соседней комнате: как в Хмельницкой области погибли сразу четверо детей (фото)
Дата публикации
Категория
314 нардепов решили снять законопроект с повестки голосования
Нашумевший "антиахметовский" законопроект 5600 поставили на паузу: известна возможная причина
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)
Дата публикации
Категория
На выплаты привитым, которые анонсировал Зеленский, может потребоваться около 15 млрд грн
Рада сделала шаг к выдаче "Вовиной тысячи": на сколько украинцев хватит денег
Дата публикации
Категория
С моста - в холодный Днепр
Патрульные ночью нырнули в Днепр вслед за самоубийцей: "В воде мы видели лишь силуэт, шевелящий рукой" (видео)