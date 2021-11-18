Война беспилотников и удары крупным калибром: что и почему происходит на Донбассе

Оккупанты все чаще обстреливают тылы в надежде спровоцировать недовольство мирного населения

Ноябрьские сводки из зоны проведения операции Объединенных сил демонстрируют не только активизацию беспилотников оккупационных войск, но и странную тенденцию. В какие-то дни обстрелы снижаются до 2-5 в сутки (как в период с 8 по 10 ноября). В какие-то – резко повышаются. 11 ноября, к примеру, было 13 обстрелов, 14 ноября – 19. К тому же, уже трижды в этом месяце оккупанты применили артиллерию калибра 152-мм, чего не было давненько.

Происходящее на фронте прокомментировал "Телеграфу" бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук, ранее рассказавший, что Донбасс ждет война нового уровня.

"Применение противником беспилотников, действительно, участилось. Как правило – это российские "Орланы". У нас иногда получается их уничтожать. Но не так часто, как хотелось бы, – отмечает Андрей Рымарук. – Они ищут цели, а потом по ним отрабатывают. Во многом с этим связаны волнообразные обстрелы. Несколько дней относительной тишины, когда активно летают беспилотники, ищут цели. А потом 3-4 дня – максимальное количество обстрелов, от 10 до 20. Затем снова потише – и опять обострение. Такая тактика наблюдается уже три-четыре месяца".

Андрей Рымарук

Андрей Рымарук также отметил, что участилась работа 152-мм калибра оккупантов. По нам из этого запрещенного вооружения противник не стрелял так часто уже давно.

"Интересно и то, что бьют глубоко в тыл. К примеру, сводка штаба ООС показывает, что 16 ноября из арты 152-мм оккупанты обстреляли населенный пункт Муратово на Луганщине. От линии разграничения до него примерно в 15 км", – акцентирует эксперт.

По его мнению, участившиеся обстрелы по нашим тылам, в том числе по мирным населенным пунктам, могут иметь две причины.

"Первая – противник думает, что у нас там тыловые базы. А если ты уничтожаешь такую базу – это всегда больно. Второй вариант – хотят спровоцировать очередное социальное недовольство, обстреливая мирное населения. Но пока, к счастью, они во всём промахнулись", – резюмирует Андрей Рымарук.

Ранее спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаил Макарук рассказал "Телеграфу", почему на Донбассе не сработала история с "просто перестать стрелять" и начать "договариваться".