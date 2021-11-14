На Донбассе оккупанты обстреляли село: разрушены дома, люди попали под завал (фото)

Атака прошла без погибших, однако украинский защитник был ранен

Беспокойно прошла на Донбассе ночь с 13 на 14 ноября — российские оккупанты вели прицельный огонь по населенному пункту Невельское, что на Донетчине.

Подробности сообщили в Telegram-канале "donetchanyn".

Известно, что велся огонь из запрещенных "минскими договоренностями" 120-миллиметровых минометов. Оккупанты "кошмарили" Невельское на протяжении нескольких часов.

Утро воскресенья многие местные встречали с разрушенными домами

За это время различные повреждения от снарядов получило четыре домохозяйства. Где-то пробиты кирпичные стены, а в некоторых случаях из-за обстрела произошел полноценный обвал жилища.

Вот такую "вентиляцию" устроили жителям Невельского оккупанты

Некоторые дома просто осыпались

В такую неприятную ситуацию попала пара местных пенсионеров, которые оказались под обломками собственного дома. Благодаря оперативному вмешательству спасателей спасти 65-летнюю женщину и 63-летнего мужчину удалось достаточно быстро.

Боевики стреляли в мирные здания

Один из поврежденных домов в Невельском

Потерь среди мирного населения, к счастью, не зафиксировано. Однако во время обстрела тяжелые ранения получил один из украинских защитников. Сейчас он находится под наблюдением медиков, они борются за его жизнь.

Добавим, что село Невельское находится совсем рядом с линией разграничения, но на подконтрольной украинцам территории. От него — каких-то 24 километра до оккупированного Россией Донецка.

Напомним, ранее "Телеграф" раскрыл детали гибели двух украинских десантников на Донбассе. По словам экс-разведчика Андрея Рымарука, в месте проведения защитниками боевой операции часто орудуют российские диверсанты — это одно из самых опасных мест на фронте.