Самый тяжёлый участок фронта: разведчик раскрыл детали гибели десантников на Донбассе

На Луганщине есть местность, где у оккупантов есть масса преимуществ

Гибель двух украинских десантников во время выполнения боевого задания 12 ноября не является случайностью. Такой исход мог быть предопределен из-за местности, где проводилась спецоперация — участок является наиболее сложным по всей линии фронта.

Подобными мыслями поделился экс-разведчик, глава военного отдела БФ помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук на своей Facebook-странице.

По его словам, в Штабе ООС все чаще начинают говорить о боевых потерях, которые мы несем на Луганщине. Рымарук говорит, что территория рядом со Станицей Луганской и Счастьем, неподалеку реки Северский Донец — одна из самых сложных, ведь здесь постоянно находятся российские диверсанты.

"Это один из самых сложных участков фронта, ведь 100% от Счастья до Станицы российские войска находятся на значительной высоте правого берега реки. Это преимущество предоставляет им максимум возможностей. На некоторых участках им даже БПЛА не нужно использовать, ведь они идеально видят вглубь от двух до восьми километров", — подчеркнул бывший разведчик.

В этом месте украинские военные пытались закрепиться еще в 2014 году, однако тогда этому помешало количественное преимущество российских боевиков. Над "преображением" участка фронта пытался работать батальон "Айдар" — чтобы сократить прямую видимость до оккупированного Луганска на десяток километров.

Карта местности

"Весьма хорошо знаю этот участок, — говорит Андрей Рымарук. — Там [по реке Северский Донец — ред.] много мест, где "воробью по колено", поэтому это рай для разведчиков-диверсантов. И, как видим, отведение-разведение, политическая воля или открытие неработающих КПВВ этому не помеха. Они ходили, ходят и будут ходить".

По словам бывшего разведчика, трагедия, случившаяся с подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым, — далеко не единична. Ранее оккупанты также устанавливали различные взрывные устройства в местах, где нашим бойцам приходилось выполнять боевые задания.

Погибшие Руслан Прусов и Вадим Федосеев

"Это самый сложный участок фронта, хотя и самый тихий по статистике. Да, у врага тактическое преимущество, но […] мы будем мстить за каждого [погибшего]", — подчеркнул Рымарук.

Другие прогнозы по ситуации на Донбассе от специалиста вы можете прочесть в эксклюзивном интервью "Телеграфа": "Донбасс ждет война нового уровня", – экс-разведчик Андрей Рымарук".