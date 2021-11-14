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Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської Новина оновлена 14 листопада 2021, 10:39
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської

На Луганщині є місцевість, де в окупантів є безліч переваг

Загибель двох українських десантників під час виконання бойового завдання 12 листопада не є випадковістю. Такий результат міг бути зумовлений місцевістю, де проводилася спецоперація — ділянка є найбільш складною по всій лінії фронту.

Подібними думками поділився ексрозвідник, голова військового відділу БФ допомоги армії "Повернися живим" Андрій Римарук на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, у Штабі ООС все частіше починають говорити про бойові втрати, яких ми зазнаємо на Луганщині. Римарук говорить, що територія поблизу Станиці Луганської та Щастя, де пролягає річка Сіверський Донець — одна із найскладніших, адже тут постійно перебувають російські диверсанти.

"Це одна з найскладніших ділянок фронту, адже 100% від Щастя до Станиці російські війська знаходяться на пануючій висоті правого берега річки. Ця перевага надає їм максимум можливостей. На деяких ділянках їм навіть БПЛА не потрібно використовувати, адже вони ідеально бачать на глибину від двох до восьми кілометрів", — наголосив колишній розвідник.

На цьому місці українські військові намагалися закріпитися ще 2014 року, проте тоді цьому завадила кількісна перевага російських бойовиків. Над "перетворенням" ділянки фронту намагався працювати батальйон "Айдар" — щоб скоротити пряму видимість до окупованого Луганська на десяток кілометрів.

Карта місцевості
Карта місцевості

"Дуже добре знаю цю ділянку, — стверджує Андрій Римарук. — Там [на річці Сіверський Донець — ред.] багато місць, де "горобцю по коліно", тому це рай для розвідників-диверсантів. І, як бачимо, відведення-розведення, політична воля чи відкриття непрацюючих КПВВ цьому не завада. Вони ходили, ходять і будуть ходити".

За словами колишнього розвідника, трагедія, яка сталася із підполковником Русланом Прусовим та майстер-сержантом Вадимом Федосєєвим, не поодинока. Раніше окупанти також встановлювали різні вибухові пристрої у місцях, де нашим бійцям доводилося виконувати бойові завдання.

Загиблі Руслан Прусов та Вадим Федосєєв
Загиблі Руслан Прусов та Вадим Федосєєв

"Це найскладніша ділянка фронту, хоч і найтихіша за статистикою. Так, у ворога тактична перевага, але […] ми будемо мститись за кожного [загиблого]", — наголосив Римарук.

Інші прогнози щодо ситуації на Донбасі від фахівця ви можете прочитати в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфа": "Донбас чекає на війну нового рівня", – екс-розвідник Андрій Римарук".

Теги:
#Війна #Донбас #Загиблі #Розвідник #Станиця-Луганська #ОРДЛО #Андрій Римарук
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