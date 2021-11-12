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Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Загиблі воїни Новина оновлена 12 листопада 2021, 18:21
Загиблі воїни

Їхню машину знищило вибухом.

Україна втратила двох захисників — на Донбасі загинули підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.

Про це повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва.

Вони загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомому пристрої.

Журналістка Анастасія Нагорна повідомила, що від машини, в якій були десантники, практично нічого не залишилося.

У бригаді загиблих воїнів згадують як патріотів України та професіоналів своєї справи.

У штабі ООС повідомляють, що на Донбасі сьогодні позиції українських військових двічі обстрілювалися бойовиками. Біля Зайцевого стріляли з гранатометів, а під Попасною гранатометів та кулеметів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що менш як тиждень тому українські збройні сили вже втрачали бійців — у неділю загинув один військовослужбовець. Цими днями окупанти активізували обстріли, а також використовують для атак на українські позиції безпілотники.

Водночас цивільне населення на Луганщині вже не вірить у закінчення конфлікту.

Теги:
#Донбас #Десантники #Втрати #ООС
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