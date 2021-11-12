Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)
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Їхню машину знищило вибухом.
Україна втратила двох захисників — на Донбасі загинули підполковник Руслан Прусов та майстер-сержант Вадим Федосєєв.
Про це повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва.
Вони загинули під час виконання бойового завдання, підірвавшись на невідомому пристрої.
Журналістка Анастасія Нагорна повідомила, що від машини, в якій були десантники, практично нічого не залишилося.
У бригаді загиблих воїнів згадують як патріотів України та професіоналів своєї справи.
У штабі ООС повідомляють, що на Донбасі сьогодні позиції українських військових двічі обстрілювалися бойовиками. Біля Зайцевого стріляли з гранатометів, а під Попасною гранатометів та кулеметів.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що менш як тиждень тому українські збройні сили вже втрачали бійців — у неділю загинув один військовослужбовець. Цими днями окупанти активізували обстріли, а також використовують для атак на українські позиції безпілотники.
Водночас цивільне населення на Луганщині вже не вірить у закінчення конфлікту.
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