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"Хроніки братовбивчої війни": жителі Луганщини розповіли, чи вірять у завершення конфлікту на Донбасі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Знак "Донецьк — Луганськ"
Знак "Донецьк — Луганськ"

Одна із місцевих мешканок розповіла, що вже не вірить, що війна закінчиться.

Навіть на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей багато людей досі вірять російським наративам про "братовбивчу війну".

Поспілкуватися з такими вдалося журналістці Наталії Нагорній, яка зараз перебуває на Луганщині.

"Хроніки братовбивчої війни", — підписала відео вона.

Жінка на відео розповіла, що вже не вірить у те, що "протистояння" може скінчитися. При цьому вона не приховує, що голосувала за Володимира Зеленського, сподіваючись, що той виконає свою обіцянку і принесе в Україну мир та закінчить "братовбивчу війну".

На це відео відреагували користувачі мережі, серед яких і блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Як повідомлялося раніше, останнім часом Росія знову нарощує військовий контингент біля кордонів з Україною. При цьому побоювання про можливу ескалацію конфлікту почали виникати навіть у США.

Через це глава ЦРУ Білл Бернс навіть вирушив до Москви, щоб обговорити можливості деескалації ситуації.

"Телеграф" спробував розібратися в ситуації, а також з’ясувати, що відбувається біля кордонів з Україною і чому.

Теги:
#Луганська область #Донбас #Наталія Нагорна
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