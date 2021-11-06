"Хроники братоубийственной войны": жители Луганщины рассказали, верят ли в завершение конфликта на Донбассе

Одна из местных жительниц рассказала, что уже не верит, что война закончится.

Даже на подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей многие люди до сих пор верят российским нарративам о "братоубийственной войне".

Пообщаться с такими удалось журналистке Наталье Нагорной, которая в настоящее время находится на Луганщине.

"Хроники братоубийственной войны", — подписала видео она.

Женщина на видео рассказала, что уже не верит в то, что "противостояние" может закончиться. При этом она не скрывает, что голосовала за Владимира Зеленского в надежде, что тот выполнит свое обещание и принесет в Украину мир и закончит "братоубийственную войну".

На это видео отреагировали пользователи сети, среди которых и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщалось ранее, в последнее время Россия вновь наращивает воинский контингент у границ с Украиной. При этом опасения о возможной эскалации конфликта начали возникать даже в США.

Из-за этого глава ЦРУ Билл Бернс даже отправился в Москву, чтобы обговорить возможности деэскалации ситуации.

"Телеграф" попытался разобраться в ситуации, а также выяснить что происходит возле границ с Украиной и почему.