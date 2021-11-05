Рус

Росіяни зібрали на кордонах України масштабне угруповання військ — Пентагон

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
68
Американці стурбовані присутністю військ РФ поряд із ОРДЛО Новина оновлена 05 листопада 2021, 22:56
Американці стурбовані присутністю військ РФ поряд із ОРДЛО

У США не виключають імовірної ескалації конфлікту на Донбасі

Американська сторона уважно спостерігає за ситуацією біля східних кордонів України, де Росія знову нарощує військову міць.

Про реакцію стурбованого Пентагону повідомляють росЗМІ.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, на заході Росії, у небезпечній близькості від українських кордонів, збирається величезна кількість російських військовослужбовців та техніки. Американці стежать за масштабністю цих перегрупувань і висловлюють значне невдоволення подібним розвитком ситуації.

Кірбі зауважив, що крім спостереження США також продовжують консультації з іншими партнерами щодо російської агресії проти України.

"Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію або агресію, серйозно турбуватимуть США", — зауважив Джон Кірбі.

Також співробітник Пентагону закликав Росію чіткіше окреслити свої наміри і порозумітися, навіщо біля кордонів України навіть після закінчення навчань "Захід-2021" перебувають військовослужбовці.

Раніше ж "Телеграф" розповідав про те, що у Кремлі, незважаючи на всю абсурдність таких заяв, знову звинуватили українську сторону у розпалюванні конфлікту на Донбасі.

Теги:
#Україна #США #Росія #Донбас #Пентагон #Війська РФ
Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів
Здоров'я
У Helsi відреагували на публікацію "Телеграфа" з приводу відсутності вакцини Pfizer у Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Препарату Pfizer в Україні вистачає для всіх регіонів
У Helsi відреагували на публікацію "Телеграфа" з приводу відсутності вакцини Pfizer у Києві
Дата публікації
Категорія
В душовій кімнаті у гуртожитку КПІ знайшли відеокамеру
Прихована зйомка у душі гуртожитку КПІ: подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський підписує закон
Зеленський підписав закон про деолігархізацію: як постраждають призначені олігархами
Дата публікації
Категорія
Скільки, кому і коли сплачувати єдиний податок та ЄСВ
Час платити податки – скільки грошей ФОПи повинні віддати бюджету (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році
Індексація пенсій у 2022-му році: у Кабміні пояснили, кому і як підвищать виплати