Росіяни зібрали на кордонах України масштабне угруповання військ — Пентагон

У США не виключають імовірної ескалації конфлікту на Донбасі

Американська сторона уважно спостерігає за ситуацією біля східних кордонів України, де Росія знову нарощує військову міць.

Про реакцію стурбованого Пентагону повідомляють росЗМІ.

За словами представника Пентагону Джона Кірбі, на заході Росії, у небезпечній близькості від українських кордонів, збирається величезна кількість російських військовослужбовців та техніки. Американці стежать за масштабністю цих перегрупувань і висловлюють значне невдоволення подібним розвитком ситуації.

Кірбі зауважив, що крім спостереження США також продовжують консультації з іншими партнерами щодо російської агресії проти України.

"Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію або агресію, серйозно турбуватимуть США", — зауважив Джон Кірбі.

Також співробітник Пентагону закликав Росію чіткіше окреслити свої наміри і порозумітися, навіщо біля кордонів України навіть після закінчення навчань "Захід-2021" перебувають військовослужбовці.

Раніше ж "Телеграф" розповідав про те, що у Кремлі, незважаючи на всю абсурдність таких заяв, знову звинуватили українську сторону у розпалюванні конфлікту на Донбасі.