Россияне собрали на границах Украины масштабную группировку войск — Пентагон

В США не исключают вероятности эскалации конфликта на Донбассе

Американская сторона внимательно наблюдает за ситуацией возле восточных границ Украины, где Россия вновь наращивает военную мощь.

О реакции обеспокоенного Пентагона сообщают росСМИ.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, на западе России, в опасной близости от украинских границ, собирается огромное количество российских военнослужащих и техники. Американцы следят за масштабностью этих перегруппировок и высказывают значительное недовольство подобным развитием ситуации.

Кирби заметил, что кроме наблюдения, США также продолжают консультации с другими партнерами касательно российской агрессии против Украины.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", — заметил Джон Кирби.

Также сотрудник Пентагона призвал Россию более ясно очертить свои намерения и объясниться, зачем у границ Украины даже после окончания учений "Запад-2021" находятся военнослужащие.

Ранее же "Телеграф" рассказывал о том, что в Кремле, несмотря на всю абсурдность таких заявлений, снова обвинили украинскую сторону в разжигании конфликта на Донбассе.