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"Вирішили показати "крутість": у Путіна звинуватили Україну в провокаціях на Донбасі

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Лавров заявив про загострення ситуації на Донбасі, звинувачуючи Україну Новина оновлена 01 листопада 2021, 16:13
Лавров заявив про загострення ситуації на Донбасі, звинувачуючи Україну

Глава російського МЗС заговорив про "крутість" української армії

Глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив заяву, звинувативши Україну у провокаціях. За його словами, Київ намагається "втягнути Москву в силові дії".

За словами міністра, якого цитує ТАСС, саме Україна провокує загострення та змушує Кремль реагувати. Лавров обурився, що ЗСУ після вбивства військового застосували турецький безпілотник "Байрактар" та знищили гармату бойовиків — російську зброю, хоч РФ це офіційно й не визнає.

"Повертаючись до України, до "нормандського формату": так, загострення є, — каже Лавров. — Думаю, вони зараз там міркують, що їм вигідніше: показати "крутість", що вони почали вже бомбардувати в грубе, пряме порушення мінських домовленостей, або сказати, що вони таки виконують мінські домовленості, і запропонувати зібратися у нормандському форматі".

Нагадаємо, після того, як збройні сили України вперше відкрили вогонь у відповідь з безпілотника "Bayraktar", що постачається Туреччиною, Росія застосувала щодо цієї держави "санкції". Збіг чи ні, але саме після знищення російської гармати турецьким безпілотником на Донбасі Росспоживнагляд ухвалив рішення призупинити ввезення турецьких мандаринів у РФ.

Теги:
#Росія #Провокації #Донбас #Сергій Лавров
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